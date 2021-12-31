Beşiktaş'ta evli çiftten skandal hareket! Polisin dikkatinden kaçamadılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde kentin işlek noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.
Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak kontrolleri yapıldı.
Araçlar üzerinde aramalar yapılırken, sürücüler ve yolcular Genel Bilgi Taramasına (GBT) sokuldu. Beşiktaş Kuruçeşme'de denetim noktasında durdurulan evli çiftin karantinada olması gerektiği tespit edildi.
Evli çift, denetim noktasına çağrılan ambulans ile evlerine götürülürken, araçları bağlanarak Yediemin otoparkına çekildi. Karantinada dışarı çıkan çifte ayrıca idari cezası uygulandı.