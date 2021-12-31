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    • Yaşam
    • 31.12.2021 23:53
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    • 01.01.2022 00:06
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    Beşiktaş'ta evli çiftten skandal hareket! Polisin dikkatinden kaçamadılar

    Yeni yıla girmeye sayılı dakikalar kala İstanbul polisinin güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş'ta yapılan denetimler kapsamında evli bir çiftin koronavirüs karantinası nedeniyle evlerinde olması gerekirken dışarı çıktıkları tespit edildi. Çifte idari para cezası uygulandı.

    Beşiktaş’ta evli çiftten skandal hareket!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde kentin işlek noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.

    Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak kontrolleri yapıldı.

    Araçlar üzerinde aramalar yapılırken, sürücüler ve yolcular Genel Bilgi Taramasına (GBT) sokuldu. Beşiktaş Kuruçeşme'de denetim noktasında durdurulan evli çiftin karantinada olması gerektiği tespit edildi.

    Evli çift, denetim noktasına çağrılan ambulans ile evlerine götürülürken, araçları bağlanarak Yediemin otoparkına çekildi. Karantinada dışarı çıkan çifte ayrıca idari cezası uygulandı.

        CÜZDANI KAYBOLMUŞ!
        Cüzdanım kayboldu dedi, ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı.

        Denetimde bir başka sürücü daha polis ekiplerince durduruldu. Sürücü polis ekiplerine, "Cüzdanım kayboldu. Bu yüzden ehliyetimi size veremiyorum" dedi.

        Ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün, ehliyetini öncesinde iki kez alkollü araç kullanmaktan kaptırdığını tespit etti. Ehliyetsiz sürücüye de 5 bin 396 lira para cezası kesildi.

        Beşiktaş'ta, karantinada olması gereken bir çift polis ekiplerinin yılbaşı denetimine takıldı. Ambulansla evlerine götürülen evli çifte idari para cezası kesildi.
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            Haberler Yaşam Beşiktaş'ta evli çiftten skandal hareket! Polisin dikkatinden kaçamadılar
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