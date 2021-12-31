Sinop'ta, Çiftlik Tüneli'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Kürşat Yılmaz, yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Sinop - Samsun karayolu, 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Sinop- Samsun karayolu Demirci köyündeki Çiftlik Tüneli'nde meydana geldi. Kürşat Yılmaz yönetimindeki 34 BHC 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı, 100 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, ters dönen otomobil ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Sinop- Samsun karayolunda ulaşım 1 saat sonra yeniden sağlandı.
- Yaşam
- 31.12.2021 21:47
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- Son Güncelleme:
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- 31.12.2021 21:47
Sinop - Samsun karayolunu trafiğe kapatan kaza! Kontrolden çıkan araç takla attı
Sinop'ta bulunan Çiftlik Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada araç sürücüsü Kürşat Yılmaz yaralandı. Kaza nedeniyle tünel 1 saat boyunca ulaşıma kapandı.
Sinop'ta, Çiftlik Tüneli'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Kürşat Yılmaz, yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Sinop - Samsun karayolu, 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.