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    Hırsızların yeni hedefleri futbolcular oldu! Saldırıya uğrayanlar kervanına Joao Cancelo da katıldı!

    Hırsızların yeni hedefleri artık futbolcular oldu. Saldırya uğrayanların arasına Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo da katıldı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Evde var vahşet

    Hırsızların yeni kurbanı futbolculardı! İngiltere'de evi soyulan ve saldırıya uğrayan futbolcular kervanına Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo da katıldı!



    Cancelo önceki gece, evinde 4 hırsızın saldırısına uğradı! Yüzü kan içerisinde kalan futbolcu hırsızların evdeki mücevherlerle birlikte kaçtığını açıkladı. Yaşadığı korku dolu olayı şöyle anlattı: Maalesef bugün beni inciten ve aileme zarar vermeye çalışan dört korkak tarafından saldırıya uğradım. Direnç gösterdiğiniz zaman sonucu böyle oluyor. Bütün mücevherlerimizi alıp beni bu şekilde bıraktılar. Benim için en önemli şey ailem ve neyse ki hepsi iyi.



    HOŞ GELDİN 2022
    Dünya, 2022'yi coşkuyla karşıladı. Omicron varyantının yükselişi nedeniyle kutlamalara gölge düşerken, insanlar yine de meydanlara akın etti.



        Beijing kentinde Çinliler meydanları doldurdu.



        Tayland'ın başkenti Bangkok'taki yeni yıl kutlamalarında görsel şölen yaşandı.



        Dubai'de yeni yıl, Burc el-Arab'daki havai fişek gösterileriyle kutlandı.



            TUBA ÇELEBİ!
            Muğla'da yaralı halde bulunan 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağaya Tuba adı verildi. Uydu cihazı takılan ve 2019'da denize bırakılan Tuba şimdiye kadar tam 15 bin kilometre yol kat etti. İlk yıl Yunanistan'a oradan da Malta açıklarına kadar gitti. Şimdiyse Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan açıklarında gezdiği belirlendi. Tuba'nın yolculuğu 6 milyon kişi tarafından takip edildi.



            'LOVE'LEK!
            Hakkari Yüksekova'da, 2 leylek elektrik direğine yuva yaptı. Üç yıl boyunca da o yuvadan ayrılmadı. Dondurucu soğuğa rağmen göç etmeyen leyleklere, köylüler sahip çıktı. Köy sakinlerinden Abdullah Dede leyleklere zarar gelmemesi için her gün yuvalarını kontrol ettiklerini anlattı. "Üç yıldır göç etmiyorlar, geceleri evlerin bacalarına konuyorlar, sıcak olduğu için uzun süre orada bekliyorlar. Niye göç etmiyorlar, kime, niye kızmışlar biz de bilmiyoruz" ifadesini kullandı. Uzmanlarsa, leyleklerin rahatça yemek bulabildikleri için göç etmediklerini açıkladı.

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            Haberler Yaşam Hırsızların yeni hedefleri futbolcular oldu! Saldırıya uğrayanlar kervanına Joao Cancelo da katıldı!
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