Hırsızların yeni hedefleri futbolcular oldu! Saldırıya uğrayanlar kervanına Joao Cancelo da katıldı!

Hırsızların yeni kurbanı futbolculardı! İngiltere'de evi soyulan ve saldırıya uğrayan futbolcular kervanına Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo da katıldı!
Cancelo önceki gece, evinde 4 hırsızın saldırısına uğradı! Yüzü kan içerisinde kalan futbolcu hırsızların evdeki mücevherlerle birlikte kaçtığını açıkladı. Yaşadığı korku dolu olayı şöyle anlattı: Maalesef bugün beni inciten ve aileme zarar vermeye çalışan dört korkak tarafından saldırıya uğradım. Direnç gösterdiğiniz zaman sonucu böyle oluyor. Bütün mücevherlerimizi alıp beni bu şekilde bıraktılar. Benim için en önemli şey ailem ve neyse ki hepsi iyi.
HOŞ GELDİN 2022
Dünya, 2022'yi coşkuyla karşıladı. Omicron varyantının yükselişi nedeniyle kutlamalara gölge düşerken, insanlar yine de meydanlara akın etti.