Hırsızların yeni hedefleri futbolcular oldu! Saldırıya uğrayanlar kervanına Joao Cancelo da katıldı!





'LOVE'LEK!

Hakkari Yüksekova'da, 2 leylek elektrik direğine yuva yaptı. Üç yıl boyunca da o yuvadan ayrılmadı. Dondurucu soğuğa rağmen göç etmeyen leyleklere, köylüler sahip çıktı. Köy sakinlerinden Abdullah Dede leyleklere zarar gelmemesi için her gün yuvalarını kontrol ettiklerini anlattı. "Üç yıldır göç etmiyorlar, geceleri evlerin bacalarına konuyorlar, sıcak olduğu için uzun süre orada bekliyorlar. Niye göç etmiyorlar, kime, niye kızmışlar biz de bilmiyoruz" ifadesini kullandı. Uzmanlarsa, leyleklerin rahatça yemek bulabildikleri için göç etmediklerini açıkladı.

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