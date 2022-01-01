Denizli'de feci kaza: Yeni yılın ilk kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın ve Gökhan Kırboğa'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, Kader Yanar'ın ise olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi.