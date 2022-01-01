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    • Yaşam
    • 01.01.2022 09:00
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    • 01.01.2022 09:23
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    Arkadaşların içkili yılbaşı eğlencesinde küfürlü konuşma yüzünden cinayet işlendi: 1 ölü, 1 yaralı

    Tokat’ın Erbaa ilçesinde Nurettin Öztürk (56), birlikte alkol aldığı arkadaşları Mehmet Güneş’i (44) bıçaklayarak öldürdü, Kadir Yılmaz’ı (57) ise yaraladı. Polis, yeni yılın ilk saatlerinde işlenen cinayet olayı ile ilgili inceleme başlattı. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    İçkili yılbaşı eğlencesinde arkadaşını öldürdü

    Olay, saat 01.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanbolat Caddesi'nde Ali Öztürk'a ait evde meydana geldi. Yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş, Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nurettin Öztürk evdeki ekmek bıçağını alarak Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam Arkadaşların içkili yılbaşı eğlencesinde küfürlü konuşma yüzünden cinayet işlendi: 1 ölü, 1 yaralı
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