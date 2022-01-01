Aşı olmak isteyen ailenin erkek üyesi, "Öğle paydosundayım" diyen doktoru tekmeleyip yumrukladı

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Mehmet Saib E., anne ve babası ile gelerek koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi.
DOKTOR MESAİSİNİN 25 DAKİKA SONRA BAŞLAYACAĞINI SÖYLEYİNCE SALDIRIYA UĞRADI
Öğle paydosunda olduklarını söyleyen Dr. Velit Çelebi, 25 dakika sonra başlayacak mesaiyi beklemesi gerektiğini ve saat 13.00'te BioNTech için 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını bildirdi.
Aldığı bu yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi'ye tekme ve yumruklarla saldırdı.