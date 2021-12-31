Yeni yıl öncesi on binler Bodrum'a akın etti! Oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı





Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya otellerin dolduğunu ifade ederek, "Otellerin geçen senelere nazaran doluluk oranları daha fazla. 14 günlük etkinliğin çok fazla etkisi oldu. Sadece otellerde değil diğer işletmelere de çok fazla faydası oldu. Bodrum yazı aratmıyor. Yapılan aşı tuttu 14 günlük etkinlik Bodrum'a hareketlilik getirdi. Yazın müzikten şikayet edenler bu konserlerde en ön saflarda eğleniyor. İyi sanat ve organizasyon hiç kimseye rahatsızlık vermez. Sanata ve sanatçıya destek verip bundan nemalanmak çok daha akıllıca olacaktır" dedi.