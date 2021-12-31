Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün uyguladığı güvenlik tedbirleri kapsamında, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.



Ayrıca Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi ve Gezi Parkı demir bariyerlerle çevrildi.