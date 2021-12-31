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    • Yaşam
    • 31.12.2021 18:51
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    • 31.12.2021 18:53
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    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri

    Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı. Özel Harekat polisleri de meydan ve cadde boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı.

    Taksim ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik önlemleri

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünün uyguladığı güvenlik tedbirleri kapsamında, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

    Ayrıca Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi ve Gezi Parkı demir bariyerlerle çevrildi.



    Polis, İstiklal Caddesi'ndeki tüm sokaklarda arama noktaları oluşturdu. Ekipler, vatandaşları ve turistleri üstlerini aradıktan sonra İstiklal Caddesi'ne alıyor.

    Taksim Metrosu'ndan meydana geçen kişilerin de üst araması yapılıyor.



    Öte yandan, Özel Harekat polisleri de meydan ve cadde boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı.

    Ayrıca, atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görev alıyor.
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