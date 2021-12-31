Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti! Bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 15:00'da Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Emre Nalbantoğlu yönetimindeki 34 TB 1603 plakalı otomobil, kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçti.
Karşı yönden gelen Oktay Tetik yönetimindeki 34 MCJ 98 plakalı otomobille, Emre Nalbantoğlu'nun kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki otomobilin sürücüsü de hafif yaralandı. Sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.