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    • Yaşam
    • 31.12.2021 17:36
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    • 31.12.2021 17:42
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    Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti! Bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı

    İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, karşı şeride geçerek bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

    Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti dehşet saçtı

    Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü hafif şekilde yaralandı.



    Kaza, saat 15:00'da Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Emre Nalbantoğlu yönetimindeki 34 TB 1603 plakalı otomobil, kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçti.

    Karşı yönden gelen Oktay Tetik yönetimindeki 34 MCJ 98 plakalı otomobille, Emre Nalbantoğlu'nun kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki otomobilin sürücüsü de hafif yaralandı. Sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücülerden yaralı Emre Nalbantoğlu tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı.

        Kazayı sıyrıklarla atlatan Oktay Tetik; "Biz normal yolumuzdan giderken karşı yönden bir anda bariyerleri aşarak üzerimize gelen otomobili gördük. Şerit değiştirerek kaçmaya çalıştık ama başarılı olamadık" dedi. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kaza sonrası belediye çalışanları yolda temizleme çalışması başlattı.

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