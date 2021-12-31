Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti! Bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı

Kazayı sıyrıklarla atlatan Oktay Tetik; "Biz normal yolumuzdan giderken karşı yönden bir anda bariyerleri aşarak üzerimize gelen otomobili gördük. Şerit değiştirerek kaçmaya çalıştık ama başarılı olamadık" dedi. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kaza sonrası belediye çalışanları yolda temizleme çalışması başlattı.

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