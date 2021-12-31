Yargıtay'dan flaş Ceren Damar Şenel kararı: Katilinin cezasını onadı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın temyiz incelemesi tamamlandı. Kararda, yerel mahkemece sanık Hasan İsmail Hikmet'e verilen mahkumiyet hükmünün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik tespit edilmediği ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.