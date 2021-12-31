Yargıtay'dan flaş Ceren Damar Şenel kararı: Katilinin cezasını onadı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın temyiz incelemesi tamamlandı. Kararda, yerel mahkemece sanık Hasan İsmail Hikmet'e verilen mahkumiyet hükmünün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik tespit edilmediği ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.
Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik takdir indiriminin yapılmamasının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde bulunduğu kaydedildi.
Bu kapsamda sanık ve avukatlarının temyiz başvurusunu esastan reddeden daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.