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    • Yaşam
    • 31.12.2021 12:58
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    • 31.12.2021 13:35
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    Yargıtay'dan flaş Ceren Damar Şenel kararı: Katilinin cezasını onadı

    Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın temyiz incelemesi tamamlandı. Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'e verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı.

    AA
    Yargıtay’dan flaş Ceren Damar kararı!

    Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın temyiz incelemesi tamamlandı. Kararda, yerel mahkemece sanık Hasan İsmail Hikmet'e verilen mahkumiyet hükmünün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik tespit edilmediği ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

    Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik takdir indiriminin yapılmamasının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde bulunduğu kaydedildi.

    Bu kapsamda sanık ve avukatlarının temyiz başvurusunu esastan reddeden daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

        DAVA
        Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2 Ocak 2019'da tez danışmanı Cener Damar Şenel ile aralarındaki "kopya tartışması" üzerine okuldan ayrılarak evine gitmişti. Bir süre sonra okula geri dönen Hikmet, önce Şenel'i bıçaklamış, ardından silahla öldürmüştü.

        Gözaltına alınan Hikmet, 3 Ocak 2019'da tutuklanmıştı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Hikmet hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

        Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat'ta sanık Hikmet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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