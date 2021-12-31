Hakkari'de endişeli anlar! Kurt sürüsü şehre indi





Özellikle akşam saatlerinde herkesin dikkatli olmasını isteyen Mehmet Korkmaz, "Sabah namazıydı. Evimin balkonuna çıktığımda kurt sürüsü dışarıda yiyecek arıyordu ve oradaki çöpleri karıştırıyordu. Allah'tan bu saatte kimse dışarıda değildi. Herkes akşam saatlerinde evine giderken dikkatli olmalı, çünkü kurtlar kendilerine zarar verebilir" dedi.