Taksim'de yeni yıl heyecanı! Polis ekipleri megafonlarla anons yaptı

Yılbaşına sayılı saatler kala vatandaşlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Meydanda görev alan atlı polisler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, polis ekipleri ise araçlarından megafonlarla vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar bu yılda adeta akın etti. Yeni yıla dışarıda girmek isteyen vatandaşlar soluğu Taksim ve İstiklal'de alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.