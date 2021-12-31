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    • Yaşam
    • 31.12.2021 22:02
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    • 31.12.2021 22:02
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    Taksim'de yeni yıl heyecanı! Polis ekipleri megafonlarla anons yaptı

    Yılbaşına sayılı saatler kala vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bölgede önlem alan polis ekipleri raçlarından megafonlarla vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

    Taksim’de yeni yıl heyecanı! Ekipler megafonla anons yaptı

    Yılbaşına sayılı saatler kala vatandaşlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Meydanda görev alan atlı polisler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, polis ekipleri ise araçlarından megafonlarla vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

    Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar bu yılda adeta akın etti. Yeni yıla dışarıda girmek isteyen vatandaşlar soluğu Taksim ve İstiklal'de alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.



    ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİ
    İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yılbaşıTaksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı. Dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi.

    Atlı birlikler ve zırhlı araçlarda hazır bekletilirken, alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı. Meydandaki güvenliği sağlamak için devriye gezen "Atlı Polisleri" gören vatandaşlar ve turistler cep telefonlarına sarılıp, fotoğraf ve video çekti.



        POLİSTEN VATANDAŞLARA MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK UYARISI
        Taksim Meydanı'na girişlerde kurulan uygulama noktasında alana giriş yapan kişiler hem üst aramasından geçirildi, hem de maske, hijyen ve mesafe konusunda uyarıldı. Polis araçlarındaki megafonlarla sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması konusunda anonslar yaptı.

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