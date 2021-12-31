Manisa'daki korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! 3 saat boyunca sopayla dövülerek öldürülmüş

T.B., Tuncay Yuca'nın eşi H.B. ile ilişkisi olduğunu, bu nedenle öldürdüklerini kabul etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B. ve H.B. tutuklandı. Jandarma, Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine soruşturmayı daha da derinleştirdi. Jandarma, olayın daha detaylı araştırılması için özel ekip kurdu.



Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu ekip, mahalle sakinleriyle yaptığı detaylı görüşmeler sonrası, olaya ilişkin yeni izlere ulaştı. Geçen hafta T.B. ve H.B.'nin 6 akrabası daha gözaltına alındı. Tuncay Yuca'nın 3 saat boyunca sopayla dövüldükten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Cinayette parmağı olduğu tespit edilen T.B.'nin babası T.B. (67), ağabeyi A.B. (38) ve teyzenin eşi B.D. (48), 'planlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.