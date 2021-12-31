Acı haber Batman'dan geldi! Hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 bekçi şehit oldu





Olayda yaralanan şüphelinin kardeşi de hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan bekçi, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.



Yaralı polis memuru ve şüphelinin kardeşinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.