Acı haber Batman'dan geldi! Hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 bekçi şehit oldu

Olay, akşam saatlerinde Huzur Mahallesinde meydana geldi. Hırsızlık suçundan aranan bir şüphelinin adresini belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi.
Hırsızlık şüphelisinin kardeşi, ekiplere silahla ateş açtı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 polis, 1 bekçi ve şüphelinin kardeşi yaralandı.
Polis ekiplerinin telsizle haber vermesi üzerine olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve bekçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.