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    • Yaşam
    • 31.12.2021 21:41
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    • 31.12.2021 21:42
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    Acı haber Batman'dan geldi! Hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 bekçi şehit oldu

    Batman'da, hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi yakalamak isteyen karakol ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 1 bekçi şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı. Ateş açan şüphelinin kardeşi ise yaralı olarak yakalandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    DHA
    Acı haber Batman’dan geldi! 1 bekçi şehit

    Olay, akşam saatlerinde Huzur Mahallesinde meydana geldi. Hırsızlık suçundan aranan bir şüphelinin adresini belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi.



    Hırsızlık şüphelisinin kardeşi, ekiplere silahla ateş açtı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 polis, 1 bekçi ve şüphelinin kardeşi yaralandı.



    Polis ekiplerinin telsizle haber vermesi üzerine olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve bekçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Olayda yaralanan şüphelinin kardeşi de hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan bekçi, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

        Yaralı polis memuru ve şüphelinin kardeşinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
        İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Kıraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir karakol ekibinin mukavemetle karşılaştığını belirterek, firari zanlının kardeşinin silah kullandığını söyledi. Kıraç, "Silah kullanan yaralı da hastanede. Arkadaşların almaya geldiği şahıs firar etmişti. Onu tekrar aldık. Adi bir olay, almaya gittikleri şahıs hırsız" dedi.

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        Haberler Yaşam Acı haber Batman'dan geldi! Hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 bekçi şehit oldu
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