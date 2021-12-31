Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.12.2021 19:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2021 19:17
    ABONE OL

    Bitlis'te iki TIR çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

    Bitlis'te akşam saatlerinde 48 PS 880 plakalı TIR, önünde seyreden bir başka TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

    Bitlis’te iki TIR çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde TIR, önündeki başka bir TIR'a çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 48 PS 880 plakalı TIR, önünde ilerleyen başka bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, TIR'daki 1 kişi de ağır yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişiyi hastaneye ulaştırdı. Kazada hayatını kaybeden TIR sürücüsü ise otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

    Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İBB terörle iltisaklı kişileri neden işe alıyor?
    Haberler Yaşam Bitlis'te iki TIR çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
        SON DAKİKA