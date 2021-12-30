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    • Yaşam
    • 31.12.2021 01:51
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    • 31.12.2021 01:54
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    Ankara’da halk otobüsü kazası! Şoför hakimiyetini kaybedince tarlaya düştü

    Son dakika haberleri... İstanbul'da sık sık İETT kazaları meydana gelirken bu kez kaza haberi Ankara'dan geldi. Ankara’nın Sincan ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü tarlaya düştü.

    Ankara’da halk otobüsü tarlaya düştü

    Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü tarlaya düştü.

    ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
    Olay saat 22.00'de Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Sincan- Peçenek istikametinde seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 06 BOD 452 plakalı halk otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya düştü.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

    Halk otobüsünün sahibi isyan etti Bu yolda sürekli bir kaza olduğunu belirten halk otobüsünün sahibi K.B. "Bu yolların hali ne olacak? Yolun genişlemesini istiyoruz" dedi.

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