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    • Yaşam
    • 31.12.2021 20:52
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    • 31.12.2021 20:52
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    Aydın'da çok acı olay! Eşinin mezarından dönerken can verdi

    Aydın'da geçtiğimiz yıl aynı tarihte ölen eşinin mezarını ziyaretten dönen 62 yaşındaki Ahmet Özgezici, yolcu durağında geri manevra yapan otobüsün altında kalarak can verdi.

    Acı olay! Eşinin mezarından dönerken can verdi

    Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu durağında geri manevra yapan otobüsün altında kalan Ahmet Özgezici (62), hayatını kaybetti. Özgezici'nin, geçen yıl aynı tarihte vefat eden eşinin mezarını ziyaretten döndüğü öğrenildi. Kaza kameraya da yansıdı.

    Kaza, saat 14.30 sıralarında Söke- Aydın karayolu Novada Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Söke'den Aydın istikametine gitmekte olan Murat Köse'nin (46) kullandığı 09 M 0082 plakalı Söke Birlik Otobüsü, Novada Kavşağını geçtikten sonra duraktan yolcu almak için geri manevra yaptı. Bu sırada otobüsün arkasında bulunan yaya Ahmet Özgezici, otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Özgezici Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Özgezici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    ACI TESADÜF
    Hayatını kaybeden Ahmet Özgezici'nin eşinin geçen yıl 31 Aralık günü vefat ettiği ve kabrini ziyaret etmekten döndüğü öğrenildi. 2 çocuk babası Özgezici'nin vefatı, yakınları ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Öte yandan, otobüs şoförü Murat Köse gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Aydın'da çok acı olay! Eşinin mezarından dönerken can verdi
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