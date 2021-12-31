Çin'den Sivas'a gelin geldi! Müslüman oldu 'Sema' adını aldı

Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu Can Kıratik, 2015 yılında yüksek lisans eğitimi için Çin'e gitti.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu Can Kıratik, 2015 yılında yüksek lisans eğitimi için Çin'e gitti.
MÜSLÜMAN OLDU, 'SEMA' ADINI ALDI
Sivas'a gelen Kun Mao, Müslüman olup 'Sema' ismini aldı. Hazırlıklarını tamamlayan çift, Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Tercüman eşliğinde nikahları kıyılan Can Kıratik ile Kun Mao'nun mutluluklarını ailesi de paylaştı.
'ÇOK MUTLUYUZ'
Heyecanlı olduğunu belirten Can Kıratik, "Ben yüksek lisans yapmak için Çin'e gitmiştim. Kun Mao ile orada, üniversitede tanıştık.
Yüksek lisansımı bitirince ülkeme dönüp askerlik yapmam gerekiyordu.
Havalimanında beni yolcu ederken ona bir söz vermiştim. Bugün o sözümü tuttum.
Çok mutluyuz. Başta herkes tuhaf karşıladı.
Önceleri sıkıntılı olacağını düşündü herkes ama o buraya gelince, herkes tanıyınca çok güzel oldu. Hiçbir problem de yaşamadık. Çok heyecanlıyım" dedi.
Can'ı seviyorum. Ben Türkiye'yi seviyorum" diye konuştu.