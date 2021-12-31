Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.12.2021 11:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2021 11:47
    ABONE OL

    31 Aralık 2021 borsa bugün saat kaça kadar açık? Bankalar ve kargolar bugün saat kaçta kapanıyor?

    2022 yılı için artık saatler kaldı. Borsa ve bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün işlerini halletmek için Banka ve kargo şubelerine uğrayacak olanlar açılış ve kapanış saatleri hakkında yaptığı araştırmaları artırdı. Peki, 31 Aralık 2021 borsa bugün saat kaça kadar açık? Bankalar ve kargolar bugün saat kaçta kapanıyor? İşte merak edilenler...

    31 Aralık 2021 borsa bugün saat kaça kadar açık?

    Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar işleri olduğu yerlerin çalışma saatleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle kargo ve bankaların açılış kapanış saatleri hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 31 Aralık 2021 borsa bugün saat kaça kadar açık? Bankalar ve kargolar bugün saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

    31 ARALIK 2021 BORSA BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

    Borsalar normal çalışma saatlerinde çalışmaya devam edecektir.

    31 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ BANKALAR, ECZANELER, PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

    31 Aralık Cuma günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak.

    31 Aralık Cuma günü resmi tatil olmadığı için PTT ve kargo şirketleri normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek. PTT, normal mesai saatleri olan 8.30-17.30 saatleri arasında, kargo şirketler ise normal mesai saatleri olan 9.00-17.30/18.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.
        Türkiye 2021’i ihracatta rekorla kapatıyor
        Haberler Yaşam 31 Aralık 2021 borsa bugün saat kaça kadar açık? Bankalar ve kargolar bugün saat kaçta kapanıyor?
            SON DAKİKA