Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar işleri olduğu yerlerin çalışma saatleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle kargo ve bankaların açılış kapanış saatleri hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 31 Aralık 2021 borsa bugün saat kaça kadar açık? Bankalar ve kargolar bugün saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...
31 ARALIK 2021 BORSA BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Borsalar normal çalışma saatlerinde çalışmaya devam edecektir.
31 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ BANKALAR, ECZANELER, PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?
31 Aralık Cuma günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak.
31 Aralık Cuma günü resmi tatil olmadığı için PTT ve kargo şirketleri normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek. PTT, normal mesai saatleri olan 8.30-17.30 saatleri arasında, kargo şirketler ise normal mesai saatleri olan 9.00-17.30/18.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.