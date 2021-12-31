31 Aralık 2021 borsa bugün saat kaça kadar açık? Bankalar ve kargolar bugün saat kaçta kapanıyor?

31 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ BANKALAR, ECZANELER, PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık Cuma günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak.

31 Aralık Cuma günü resmi tatil olmadığı için PTT ve kargo şirketleri normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek. PTT, normal mesai saatleri olan 8.30-17.30 saatleri arasında, kargo şirketler ise normal mesai saatleri olan 9.00-17.30/18.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.