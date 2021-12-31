2022 öncesi Galata Kulesi'nde görsel şov! Gören telefonuna sarıldı

Galata Kulesi'nde yıl başı öncesi video mapping gösterisi yapıldı. Yaklaşık bir dakika süren şovu görenler, cep telefonuna sarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, video mapping yöntemiyle yapılan gösterinin sonunda "Hoşgeldin 2022" yazısı Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
YENİ YILA BALIK TUTARAK GİRECEKLER
Bir kısım vatandaş da yeni yıla balık tutarak girmek için Galata Köprüsü'ne akın etti. 2022'ye saatler kala olta balıkçıları, Galata Köprüsü'ne geldi. Yılın son saatlerinde balık tutanlar yeni yıla burada girmeyi planlıyor.