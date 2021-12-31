2022 öncesi Galata Kulesi'nde görsel şov! Gören telefonuna sarıldı

"BİR YILIN STRESİNİ BURADA ATIYORUZ"

Yılmaz Şahin, "Burada gireceğiz yeni yıla, İstanbul'da güzel bir hava var. Deniz de şu an bereketli. Ben zaten kutlamıyorum. Normalde bugün doğum günüm ama ben burada girmeyi tercih ediyorum yeni yaşıma. Bir yılın stresini burada atıyoruz. Hem şu an denizde bereket var, bunu da değerlendiriyorum. Sabaha kadar burada durmayı düşünüyorum" dedi.