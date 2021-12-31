Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.12.2021 19:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2021 19:55
    ABONE OL

    2022 öncesi Galata Kulesi'nde görsel şov! Gören telefonuna sarıldı

    Yeni yıl nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren gösteriyi izleyen çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonuyla ölümsüzleştirdi. 2022'ye balık tutarak girmek isteyen vatandaşlar ise Galata Köprüsü'ne akın etti.

    2022 öncesi Galata Kulesi’nde görsel şov

    Galata Kulesi'nde yıl başı öncesi video mapping gösterisi yapıldı. Yaklaşık bir dakika süren şovu görenler, cep telefonuna sarıldı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, video mapping yöntemiyle yapılan gösterinin sonunda "Hoşgeldin 2022" yazısı Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

    YENİ YILA BALIK TUTARAK GİRECEKLER
    Bir kısım vatandaş da yeni yıla balık tutarak girmek için Galata Köprüsü'ne akın etti. 2022'ye saatler kala olta balıkçıları, Galata Köprüsü'ne geldi. Yılın son saatlerinde balık tutanlar yeni yıla burada girmeyi planlıyor.

        "BİR YILIN STRESİNİ BURADA ATIYORUZ"
        Yılmaz Şahin, "Burada gireceğiz yeni yıla, İstanbul'da güzel bir hava var. Deniz de şu an bereketli. Ben zaten kutlamıyorum. Normalde bugün doğum günüm ama ben burada girmeyi tercih ediyorum yeni yaşıma. Bir yılın stresini burada atıyoruz. Hem şu an denizde bereket var, bunu da değerlendiriyorum. Sabaha kadar burada durmayı düşünüyorum" dedi.

        "YENİ YILA BURADA GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"
        Mustafa Kurt, "Bu gece bir planımız yoktu. Bari yılbaşını balık tutarak geçirelim dedik. Yeni yıla burada girmeyi düşünüyorum ama belli de olmaz. Balık çok olursa eve gidebilirim belli olmaz. Zaten kutlamıyoruz yeni yılı normal geçiriyoruz, normal günümüz neyse öyle geçiriyoruz" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması
        Haberler Yaşam 2022 öncesi Galata Kulesi'nde görsel şov! Gören telefonuna sarıldı
            SON DAKİKA