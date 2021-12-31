Bebek bakıcılığı yaptığı villadan 1 milyon TL çalan Özbek kadın İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Mudanya ilçesi Mürsel Mahallesi'ndeki bir villada 2 ay önce bebek bakıcısı olarak işe başlayan Özbek uyruklu V.Z. işe gelmedi. V.Z.'ye ulaşamayan ev sahipleri, durumdan şüphelenip, para ve değerlerini kontrol ettiklerinde yatak odasındaki kasadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde dolar ve euro çalındığını belirledi.