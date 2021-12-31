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    • Yaşam
    • 31.12.2021 16:16
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    • 31.12.2021 16:20
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    Yarım ton ele geçirildi! Cumhuriyet tarihinin en yüksek metamfetamin operasyonu

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen metamfetaminin, Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu bildirildi.

    Yarım ton ele geçirildi!

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer'deki 5 adrese operasyon düzenledi.

    Sarıyer'de "Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi" olarak kullanıldığı belirtilen villa ile diğer adreslerde yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 553 kilo 800 gram metamfetamin, 137 kilogram aseton, 1 hassas terazi, 1 para sayma makinesi, uyuşturucu çoğaltımında kullanılan aparatların yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 352 bin 120 lira, 13 bin 600 dolar, 3 bin 500 avro ele geçirildi.

    Söz konusu operasyonla ele geçirilen metamfetaminin, Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu bildirildi.
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    Haberler Yaşam Yarım ton ele geçirildi! Cumhuriyet tarihinin en yüksek metamfetamin operasyonu
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