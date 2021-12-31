Emekliliğin tadını çıkartan eşekler! Yıllarca Mardin sokaklarında çöp topladılar





"EMEKLİLİKLERİNİN TADINA VARIYORLAR"

Eşeklerin emekliliğin tadına vardıklarına ve ayrıca eşeklerin sıcakkanlılığı sayesinde vatandaşların da yoğun ilgisi bulunduğuna değinen Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Şu anda çocuk hayvanat bahçesindeki en ilgi çeken alanlardan biri olan eşeklerinin olduğu bölümdeyiz. Buranın önemi bu eşeklerin, Mardin'deki dar sokaklarda çöp toplayan eşekler olmasıydı. Şu anda burada emekliliklerinin tadına varıyorlar diyebiliriz. Emeklilik hayatlarını burada geçiriyorlar. Mardin'de sokaklar dar olduğu için bu eşekler, sokak aralarında çöp toplama hizmeti gerçekleşiyordu. Şu an burada eşeklerimiz kendilerine ait manej alanlarında bütün beslenme ve bakımları karşılanarak yaşamlarına devam ediyorlar. Bizlerin misafiri olarak burada bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte de bizimle beraber uzun yıllar yaşamalarını ümit ediyoruz. Bugün onlar için bulunan alanda hep beraber görüyoruz ki kaşınma aparatlarından tutun da beslenme ve bakım için gerekli olan suluğuna, yemine kadar gerekli, uygun, onlara özgü olan rasyonuna kadar birçok şey uygulanıyor. Vatandaşlarımızın da eşeklerin sıcakkanlılığından kaynaklanan çok güzel bir yaklaşımları ve ilgileri bulunmaktadır" şeklinde konuştu.