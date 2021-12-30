Kılıçla öldürülen Başak'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet (Yaşam haberleri)

Ataşehir'de geçtiğimiz Kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27) hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse tutuklu şüpheli Boz, hakim karşısına çıkacak.

KATİLİN İNTİHARI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı Berkan Ergün'ü tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş, şahsın aracını alarak olay yerinden kaçtı. İbrahim Karcı'nın yaklaşık 1,5 saat sonra Gaziemir ilçesinde intihar ettiği ortaya çıktı.

109 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 109 milyon 599 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 55'er lira, 3 bilenler 107'şer lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

BİR KİŞİYE 539 BİN LİRA

5+1 bilen bir kişi, 539 bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 710'ar lira, 4+1 bilenler 407'şer lira, 4 bilenler 39'ar lira, 3+1 bilenler 21'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 1+0 bilenler 4'er lira alacak.

İREM'DEN ACI HABER

Trabzon'da İrem Keleşoğlu (26), geçen pazartesi gecesi yolun karşısına geçmeye çalıştı. Ancak bu sırada Y.Y. (71) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobilin altında kalan ve sürüklenen Keleşoğlu'nun dün beyin ölümü gerçekleşti. Sürücü Y.Y. ise ev hapsi ile adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

SÖYLEYECEK LAF YOK!

İstanbul Pendik'te bir fabrikada çalışan Emre Candan (27), arkadaşları Berk Alpaslan ve İbrahim Akkuş ile birlikte ATM'ye geldi. İddiaya göre o sırada yanlarına gelen bir grup, para çeken Candan ve arkadaşlarına laf attı. Çıkan 'Yan baktın' tartışmasında Alpaslan ve Akkuş darbedildi. Emre Candan ise kavgaya karışan Y.B. (39) tarafından kasığından bıçaklandı. Yere yığılan Candan, hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri, E.O (17), F.Ü. (33) ve Y.B'yi (39) yapılan operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK SOĞUK

Ocak ayına sayılı günler kala, kış kendini iyice hissettirdi. Termometreler eksiye indi! Rekorsa Ağrı'dan geldi! Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte sıcaklık eksi 26.9 dereceyi gösterdi. Soğuk hava sebebiyle kentin bazı noktalarında araçlarını çalıştıramayan vatandaşlara çekiciler yardım etti. Suat Ünal, "Uzun zamandır bu kadar soğuk hava ile karşılaşmamıştık. Gerçekten havalar çok soğuk. Arabamız çalışmıyor. Gece ara ara çalıştırıyoruz" dedi. Sinop'ta vatandaşlar donan gölün üstünde çay keyfi yaptı. Sibirya soğuklarının yaşandığı Ağrı'da vatandaşlar araçlarını battaniyeyle korudu.

TEK RAKİBİ TESLA!

Yozgat'ta oto elektirikçisi Hami Şahin ve yazılımcı arkadaşı Kadir Özoluk, kolları sıvadı. 1978 model araba için yazılım hazırladı. Cep telefonu komutu ile çalışan otomobil yaptı. Şahin, "Bu aracı uzaktan cep telefonu ile çalıştırılabilen bir sistem geliştirdik. Cep telefonuna yüklediğimiz yazılım ile uzaktan araca bağlanıp program tuşuna basıp kontağı açıyoruz ve bir daha basıp çalıştırıyoruz. Aracımız 10 metre mesafeden çalışabiliyor" dedi.

MALİKHANEDE DEHŞET

ABD New York'ta, birçok projeye imza atan, hatta Bank of Amerika genel merkezinin inşaatını da yapan Tomassetti şirketinin sahibi Rocco ve karısı Vincenza Tomassetti, 3.5 milyon dolarlık malikhanede kurşunlandı. Polis, zanlı olarak vücut geliştirmecisi 29 yaşındaki oğulları Dino Tomassetti'yi gözaltına aldı. Karı-kocanın durumunun ağır olduğu açıklandı. Annesini başından, babasını da sırtından kurşunlayan gencin, saldırıyı neden gerçekleştirdiğine yönelik açıklama yapılmadı.

COOK GÜZEL!

Teknoloji devi Apple, mühendislerini WhatsApp, Instagram ve Facebook'u çatısı altında bulunduran Meta'ya kaptırmamak için çare aradı. Meta'nın, Apple'dan 100 mühendis alması üzerine CEO Tim Cook önemli bir kara aldı. Üstün yetenekli çalışanlarını, şirkete ortak yaptı. Her bir mühendise 180'er bin dolarlık hisse senedi verdi.

SUDAN ÖLÜM

İzmir'de Özde Çivici, masadaki pet şişeyi su sandı. Kafasına dikip dibine kadar yudumladı. Bir anda fenalaştı. Çünkü içtiği su değil mermer cilasıydı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

HACİZ DEVESİ

Aydın'da sahibinin borcu, deveyi vurdu. Güreş devesi, icralık oldu. İstenen rakam ise şuydu: 200 bin TL!

CEMRE ACIYA DÜŞTÜ

Aydın'da Ali Hamitcan Seçgin, kızı Cemre'yi arka koltuğa bindirip yola çıktı. Ancak bir anda kapı açıldı. Küçük kız yere düşüp yaralandı. Kurtarılamadı. Talihsiz baba kendi doğum gününde evlat acısı yaşadı.

SÖMÜRGECİ MARK

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii'yi kapattı! Şimdiye kadar bin 510 dönüm arazi satın aldı. Yerel halk isyan bayrağı açtı: Sömürge oluşturuyor. Onu istemiyoruz.