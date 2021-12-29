Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.12.2021 00:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2021 00:11
    ABONE OL

    Düzce'de 9 yaşındaki Yusuf Altun kayboldu! AFAD devrede

    Son dakika haberleri... Düzce’nin Yığılca ilçesinde öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki Yusuf Altun için arama çalışması başlatıldı.

    Kayıp çocuk için harekete geçildi

    Düzce'nin Yığılca ilçesinde öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki Yusuf Altun için arama çalışması başlatıldı.

    İlçeye bağlı Doğanlar köyünde öğle saatlerinde bir arkadaşı ile oynamak için evden çıkan Altun, akşam eve gelmeyince ailesi aramaya başladı.

    Beraber oynadığı arkadaşının evde olduğunu öğrenen aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine, AFAD, Afad Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye geldi.

    Küçük çocuğun yakınlardaki dere yatakları, orman ve çevre köylerde aranmasına başlandı.

    Arama çalışmalarına Kaymakam Talha Altuntaş ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal da katıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sahte Kabadayı vol.3!
    Haberler Yaşam Düzce'de 9 yaşındaki Yusuf Altun kayboldu! AFAD devrede
        SON DAKİKA