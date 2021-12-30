İzmir’de okulda taciz iddiası velileri sokağa döktü





'AĞZINI KOLİ BANDIYLA KAPATARAK TACİZ ETMİŞ'

Velilerden Sevda Bayındır, çocuğunun, okulun 1-B sınıfında okuduğunu belirterek, "Benim çocuğum başka sınıfta okuyor, ben de sınıf annesiyim. 2'nci sınıftaki bir kız öğrencimiz, ders sırasında tuvalete gitmek istiyor. Dışarıdan gelen birisi, kızın ağzını koli bandıyla kapatarak taciz ediyor. Tuvalete giden öğrenci geri gelmekte gecikince, öğretmen kontrol etmesi için başka birini gönderiyor. Kontrol etmek için tuvalete giden çocuk çığlık atınca olay ortaya çıkıyor. Bize olay hakkında hiçbir şekilde bilgi verilmiyor" dedi.



Bir diğer veli Özlem Atagün ise "Dün, okula geldim, içeri girip 2 kız çocuğumu alıp, çıktım. Bir kişi de gelip bana 'Sen kimsin' diye sormadı. Çocuklarımı başkası da alıp, götürebilirdi" diye konuştu. Okuldaki diğer veliler ise daha önce de taciz olaylarının yaşandığını ileri sürerek, okul yönetimini önlem almaya davet etti.