Kardeşi öldürdüğünü itiraf etmişti! İrem Bahçe'nin vurulduğu tabanca mahkemeye getirildi: Havlu ve tetik...

İrem Bahçe'nin anne ve babası ile 2 ağabeyi hakkında 'Akrabaya karşı kasten öldürme', 3 amcası hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan amca Mehmet Bahçe, önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

TABANCA MAHKEMEYE GETİRİLDİ

Olayda kullanılan, parmak izi bulunmayan tabanca, havluyla tetiğin çekilmiş olabileceği ihtimali üzerine mahkemeye getirildi. Mahkeme başkanı, intihar iddialarına karşı parmağın havlu ile tabancanın tetik kısmına girip giremeyeceğini denedi. Mahkemede parmağa sarılan havlu ile tetiğin çekilerek atış yapılabileceği görüldü.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar hem kendilerinin hem de ailelerinin mağdur olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.