Kardeşi öldürdüğünü itiraf etmişti! İrem Bahçe'nin vurulduğu tabanca mahkemeye getirildi: Havlu ve tetik...

Mersin'de evlerinin banyosunda tabancayla vurulan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu, 7 yakınının yargılanmasına devam edildi.
İREM BAHÇE EVLERİNİN BANYOSUNDA TABANCA İLE VURULMUŞTU
Olay, 7 Kasım 2019'da Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vuruldu. 5 aylık hamile olan İrem, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi.
Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Polisin çapraz sorguya aldığı aile fertleri, çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım (48), anne Saadet (54), ağabeyler Vedat (22) ve Mehmet Ali (20) ile amcalar Mehmet Veyis (33), İbrahim (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi.
KARDEŞİ İTİRAF ETMİŞTİ
7 şüpheli, ilk başta İrem'in, babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabey Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak, itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.