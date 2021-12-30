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    • Yaşam
    • 30.12.2021 18:40
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    • 30.12.2021 18:43
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    Kardeşi öldürdüğünü itiraf etmişti! İrem Bahçe'nin vurulduğu tabanca mahkemeye getirildi: Havlu ve tetik...

    İrem Bahçe'nin ölümünde yeni gelişme... Mersin'de evlerinin banyosunda tabancayla vurulan 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu, 7 yakınının yargılanmasına devam edildi. Kardeşinin ben öldürdüm itirafına rağmen ailenin 'intihar' iddialarına karşı, havlu kullanılarak tetiğin başka biri tarafından çekilip çekilemeyeceği denendi. İşte detaylar...

    DHA
    İrem’in vurulduğu tabanca mahkemede!

    Mersin'de evlerinin banyosunda tabancayla vurulan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu, 7 yakınının yargılanmasına devam edildi.

    İREM BAHÇE EVLERİNİN BANYOSUNDA TABANCA İLE VURULMUŞTU
    Olay, 7 Kasım 2019'da Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vuruldu. 5 aylık hamile olan İrem, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi.

    Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Polisin çapraz sorguya aldığı aile fertleri, çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım (48), anne Saadet (54), ağabeyler Vedat (22) ve Mehmet Ali (20) ile amcalar Mehmet Veyis (33), İbrahim (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi.

    KARDEŞİ İTİRAF ETMİŞTİ
    7 şüpheli, ilk başta İrem'in, babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabey Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak, itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        İrem Bahçe'nin anne ve babası ile 2 ağabeyi hakkında 'Akrabaya karşı kasten öldürme', 3 amcası hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan amca Mehmet Bahçe, önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

        TABANCA MAHKEMEYE GETİRİLDİ
        Olayda kullanılan, parmak izi bulunmayan tabanca, havluyla tetiğin çekilmiş olabileceği ihtimali üzerine mahkemeye getirildi. Mahkeme başkanı, intihar iddialarına karşı parmağın havlu ile tabancanın tetik kısmına girip giremeyeceğini denedi. Mahkemede parmağa sarılan havlu ile tetiğin çekilerek atış yapılabileceği görüldü.

        DURUŞMA ERTELENDİ
        Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar hem kendilerinin hem de ailelerinin mağdur olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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