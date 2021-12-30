Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı

Ateş yakıldığını gören ekipler harekete geçerek ateşin yakıldığı yere gitti. Yaptıkları baskında iki kişinin kablo ve bakır türü şeylerin yaktığını tespit etti. Yapılan kimlik kontrolü sonrası şüphelilerin T.B. ile O.B., olduğu öğrenildi.