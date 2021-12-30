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    • Yaşam
    • 30.12.2021 16:55
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    • 30.12.2021 16:55
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    Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerine suçüstü yaptı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı

    Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, hırsızlara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi civarında devriye gezen Jandarma ekipleri ormanda gördükleri iki kişiyi takibe aldı.

    Ateş yakıldığını gören ekipler harekete geçerek ateşin yakıldığı yere gitti. Yaptıkları baskında iki kişinin kablo ve bakır türü şeylerin yaktığını tespit etti. Yapılan kimlik kontrolü sonrası şüphelilerin T.B. ile O.B., olduğu öğrenildi.

    Kablolara el koyan Jandarma ekipleri ayrıca T.B.'nin hırsızlık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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