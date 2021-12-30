Bir kadın cinayeti daha! Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti

Kocaeli Başiskele'de bir süredir eşi Turgay Ç.'den (36) ayrı yaşayan Güzin Ç (35) iddiaya göre eşyalarını almak için Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokak'taki evine gitti. O sırada evde bulunan Turgay Ç. eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turgay Ç, önce tabancayla eşini vurdu, daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Komşularının, Güzin Ç.'yi eşinin evde olduğu ve bu nedenle gelmemesi konusunda uyardığı iddia edildi.