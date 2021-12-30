KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI AĞABEYİ GÖZALTINDA!

Kanlar içinde kalan Y.Y., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.Y. de polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.