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    • Yaşam
    • 31.12.2021 00:08
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    • 31.12.2021 00:13
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    Kardeş kavgası! Bacağından bıçakladı

    Karaman'da 23 ve 25 yaşlarındaki ik kardeş evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası ağabeyi kardeşini bacağından bıçakladı. Kardeşlerden biri hastaneye kaldırılırken diğeri gözaltına alındı.

    Kardeş kavgası!

    Karaman'da Y.Y. (23), evde tartıştığı ağabeyi A.Y. (25) tarafından bacağından bıçaklandı.

    Olay, saat 21.10 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 267 Sokakta meydana geldi.

    A.Y., kardeşi Y. Y. ile evde oturduğu sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y., eline geçirdiği bıçakla kardeşine saldırıp, bacağından yaraladı.

    KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI AĞABEYİ GÖZALTINDA!
    Kanlar içinde kalan Y.Y., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.Y. de polis tarafından gözaltına alındı.

    Soruşturma sürüyor.

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