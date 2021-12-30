Karaman'da Y.Y. (23), evde tartıştığı ağabeyi A.Y. (25) tarafından bacağından bıçaklandı.
Olay, saat 21.10 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 267 Sokakta meydana geldi.
A.Y., kardeşi Y. Y. ile evde oturduğu sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y., eline geçirdiği bıçakla kardeşine saldırıp, bacağından yaraladı.
KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI AĞABEYİ GÖZALTINDA!
Kanlar içinde kalan Y.Y., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.Y. de polis tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.