Yürekleri sızlatan olay! Sokakta bulunan çantada 3 aylık bebek çıktı





"BAVULUN İÇİNDE BEBEK VAR DEDİ"

Kurye Bilal Cançeker ise "Siparişten dönmüştüm, bebek tam olarak evin duvarının dibindeydi. Yoldan geçerken bir abla beni durdurdu, 'Bavulun içinde bebek var' dedi. Herkes bir anda toplandı. Kalabalıktan biri bomba olabilir ellemeyin dedi ama ben, 'Ne olursa olsun çıkaracağım' dedim. Aldım bebeği kucağıma, daha sonra battaniye verdiler ve direkt polise haber verdik. Geldiler ve biz de yardım ettik. Bebeğin valizinde sütü, maması vardı. Üzerinde elbiseler vardı ama bir not bırakılmamıştı. Bebeğin durumu iyiydi, ilk izlenime göre bir sorun görünmüyordu" diye konuştu.

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