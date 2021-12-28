Beşiktaş'ta şüpheli ölüm! 5 gündür haber alınamıyordu...

Beşiktaş'ta, kendisinden 5 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki Abdülgani Ay, evinde ölü bulundu.
KÖTÜ KOKU ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Ortaköy, Mecidiye Mahallesi, Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokak'ta tek başına yaşayan Abdülgani Ay'ın evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları polise haber verdi.
CESEDİ BULUNDU
Polis, çilingir yardımıyla eve girdiğinde 56 yaşındaki Ay'ın yerde yatan cesedini buldu.
Haberi alan Abdülgani Ay'ın yakınları evin bulunduğu sokağa gelerek olayla ilgili bilgi almaya çalıştı.