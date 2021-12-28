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    • Yaşam
    • 29.12.2021 00:54
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    • 29.12.2021 01:18
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    Beşiktaş'ta şüpheli ölüm! 5 gündür haber alınamıyordu...

    Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta, kendisinden 5 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki Abdülgani Ay, evinde ölü bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izi bulunmayan Abdülgani Ay'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Beşiktaş’ta şüpheli ölüm!

    Beşiktaş'ta, kendisinden 5 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki Abdülgani Ay, evinde ölü bulundu.

    KÖTÜ KOKU ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
    Ortaköy, Mecidiye Mahallesi, Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokak'ta tek başına yaşayan Abdülgani Ay'ın evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları polise haber verdi.

    CESEDİ BULUNDU
    Polis, çilingir yardımıyla eve girdiğinde 56 yaşındaki Ay'ın yerde yatan cesedini buldu.

    Haberi alan Abdülgani Ay'ın yakınları evin bulunduğu sokağa gelerek olayla ilgili bilgi almaya çalıştı.

        Olay yeri inceleme ekipleri, savcı gözetiminde evde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

        Üzerinde herhangi bir darp izi bulunmayan Abdülgani Ay'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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        Haberler Yaşam Beşiktaş'ta şüpheli ölüm! 5 gündür haber alınamıyordu...
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