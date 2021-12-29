Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden caniye ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis talebi

EVİNDEKİ SUÇ ALETLERİ DE İNCELENDİ

Ardından Can Göktuğ Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Bunun üzerine savcılık kılıçların yeni bir suç oluşturması ihtimaline karşı İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı'ndan rapor istedi. Raporun sonucunda kesici aletlerin 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' kapsamında suç teşkil ettiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Soruşturmadaki tüm detaylar ince ince işlendi, titizlikle incelendi. Ardından da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin soruşturmayı tamamladı. Boz hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir mağduru 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kabul edilmesi halinde Boz'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.