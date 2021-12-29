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    • Yaşam
    • 29.12.2021 13:24
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    • 29.12.2021 13:24
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    Eğlence mekanlarına yılbaşı denetimi!

    Şişli’de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan yerler ve eğlence mekanlarına denetim yapıldı. Ürünlerin bandrolleri kontrol edilip, işyerlerinin alkol satış izni ve TAPDK izin belgesi olup olmadığına bakıldı. Ayrıca, mekanların hijyenik olup olmadığını da bakıldı.

    Eğlence mekanlarına yılbaşı denetimi!

    Ürünlerin bandrolleri kontrol edilip, işyerlerinin alkol satış izni ve TAPDK izin belgesi olup olmadığına bakıldı.

    Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi alkol satışıyla-alkollü eğlence mekanlarına yönelik gece denetim gerçekleştirdi.

    Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gülay Karacanik de katıldığı denetimde, Ürünlerin bandrolleri kontrol edilip, işyerlerinin alkol satış izni ve TAPDK izin belgesi olup olmadığına bakıldı. Ayrıca, mekanların hijyenik olup olmadığını da bakıldı.
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