Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gülay Karacanik de katıldığı denetimde, Ürünlerin bandrolleri kontrol edilip, işyerlerinin alkol satış izni ve TAPDK izin belgesi olup olmadığına bakıldı. Ayrıca, mekanların hijyenik olup olmadığını da bakıldı.