Sahibinden satılık vahşet! Büyüdükçe canavara dönüşen yavruları tam 10 bin TL'ye satıyorlar

Halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ile parklara girme yasağına kati suretle uyulması sağlanacak. Bu yasağın ikinci defa ihlalinde ise bu hayvanlar sahiplerinden alıncak.

İYİLEŞMESİ 1 YIL SÜREBİLİR

Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin yaralarını sardı. 4 saatlik doku naklinin ardından Özkan "Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüz felci riski bulunuyor. Tam iyileşme bir yılı bulabilir" dedi.

CAN YAKAN SORU

Asiye A., Prof. Dr. Ömer Özkan'ın şifalı ellerine bırakıldı. Operasyondan önce annesine "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorması yürekleri yaktı.