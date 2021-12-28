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    Sahibinden satılık vahşet! Büyüdükçe canavara dönüşen yavruları tam 10 bin TL'ye satıyorlar

    Asiye A., pitbull saldırısıyla kabusu yaşadı. Üstelik o vahşet, bir tık kadar uzağımızdaydı! İnternet, satılık tehlikeli köpek ırkı ilanlarıyla kaynadı! Büyüdükçe canavara dönüşen o yavruların fiyatıysa tam 10 bin liraydı!

    Sahibinden satılık vahşet!

    Gaziantep'teki vahşet, Türkiye'yi sarstı. Asiye A. (4), geçen hafta 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Kan donduran olay, bir kez daha tehlikeli köpek ırklarını gündeme taşıdı.

    Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genelgesiyle Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully cinsi köpekler 'tehlikeli hayvan' kategorisine alındı.

    Bakanlık, bu hayvanların üretimini ve satışını yasakladı. Ancak kural tanımazlar ne yasaklara ne de bu köpeklerin yaşattığı vahşete kulak astı.

        İnternet siteleri ve sosyal medya platformları 'satılık pitbull yavrusu' ilanı kaynadı.

        Büyüdükçe birer canavara dönüşen o yavrular, 5 ila 10 bin lira arasında bir fiyata satıldı! Saldırgan köpeklerin diğer ırklara göre daha çok satmasıysa yaklaşan tehlikenin en büyük kanıtıydı.

        BAKANLIKTAN TALİMAT: TOPLAYIN
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge gönderdi.

            Buna göre, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully cinsi tehlike arz eden sahipsiz tüm köpekler toplanarak bakımevine gönderilerek rehabilite edilecek. Genelge usulüne göre sahiplenilen köpeklere, ağızlık ve tasma takma zorunlu olacak.

            Halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ile parklara girme yasağına kati suretle uyulması sağlanacak. Bu yasağın ikinci defa ihlalinde ise bu hayvanlar sahiplerinden alıncak.

            İYİLEŞMESİ 1 YIL SÜREBİLİR
            Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin yaralarını sardı. 4 saatlik doku naklinin ardından Özkan "Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüz felci riski bulunuyor. Tam iyileşme bir yılı bulabilir" dedi.

            CAN YAKAN SORU
            Asiye A., Prof. Dr. Ömer Özkan'ın şifalı ellerine bırakıldı. Operasyondan önce annesine "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorması yürekleri yaktı.

            ACILI BABAYA YENİ İŞ MÜJDESİ
            Asiye A.'nın babası Hüseyin A., vahşetin yaşandığı sitedeki işinden ayrıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bir fabrikada yeni işine başladı. Asiye'nin tedavisi bitip Gaziantep'e dönünce görevine başlayacağı açıklandı.
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            Haberler Yaşam Sahibinden satılık vahşet! Büyüdükçe canavara dönüşen yavruları tam 10 bin TL'ye satıyorlar
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