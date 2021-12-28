Sahibinden satılık vahşet! Büyüdükçe canavara dönüşen yavruları tam 10 bin TL'ye satıyorlar

Gaziantep'teki vahşet, Türkiye'yi sarstı. Asiye A. (4), geçen hafta 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Kan donduran olay, bir kez daha tehlikeli köpek ırklarını gündeme taşıdı.
Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genelgesiyle Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully cinsi köpekler 'tehlikeli hayvan' kategorisine alındı.
Bakanlık, bu hayvanların üretimini ve satışını yasakladı. Ancak kural tanımazlar ne yasaklara ne de bu köpeklerin yaşattığı vahşete kulak astı.