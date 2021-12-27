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    • Yaşam
    • 27.12.2021 23:25
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    • 27.12.2021 23:25
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    Sakarya'da panik anları! Bir anda alev topuna döndü

    Sakarya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan araç alev topuna döndü. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

    Sakarya’da panik anları! Bir anda alev topuna döndü

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Aracın alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Tofaş marka otomobilin motor kısmı biranda alev aldı. Durumu fark ederek araçtan inen sürücü itfaiye ekiplerini aradı.

    Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede bölgeye ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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