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    • Yaşam
    • 28.12.2021 01:49
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    • 28.12.2021 01:59
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    Kaza anı kamerada! Virajı alamayınca bahçe duvarına daldı

    Bursa'da kaza anı kameralara yansıdı. Aşırı süratli cip, virajı alamayarak bir evin bahçe duvarına girdi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    Kaza anı kamerada!

    Bursa'da aşırı süratli cip, virajı alamayarak bir evin bahçe duvarına girdi.

    BAHÇE DUVARINA ÇARPTI
    Kaza, 23.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli 11 SF 337 plakalı cip virajı alamayarak bir evin bahçesinin duvarına çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler vatandaşların yardımı ile yaralıları sıkıştıkları cipten çıkardı. Kazada yaralanan 3'ü kadın 5 kişi ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

    Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada cipin süratli geldiği ve virajı alamayarak bahçe duvarına hızlıca vurduğu görüldü.

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