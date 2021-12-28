Eşinin maaşını alan kocaya yargı dur dedi! Ağır kusurlu hareket

Daire ayrıca kadına ödenecek maddi ve manevi tazminat ile ilgili de hüküm verdi. Heyet, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarının, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerinin, paranın alım gücünün, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminatı az buldu.