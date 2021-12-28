Eşinin maaşını alan kocaya yargı dur dedi! Ağır kusurlu hareket

Adana'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisine ait maaşına el koyduğunu belirterek boşanma davası açtı.
Yerel mahkeme, erkeğin eşinin maaşını alarak ona ekonomik şiddet uyguladığını gerekçe göstererek çifti boşadı. Mahkeme ayrıca kadına maddi ve manevi tazminat verilmesine hükmetti. Bunun üzerine taraflar hükümle ilgili olarak istinaf başvurusunda bulundu.
SABAH'ta yer alan habere göre, Dosya, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Daire, yerel mahkeme tarafından verilen kararı onadı.