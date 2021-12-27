Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza! Acı haber geldi

Sarıyer Bahçeköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır üç kişi yaralandı. Kaza, saat 23:45 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sarıyer Bahçeköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır üç kişi yaralandı. Kaza, saat 23:45 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otomobilde sıkışan Kenan M. sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
KAZAYI DUYAN YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ
Yakınlarının kaza yaptığını öğrenen bazı kişiler olay yerine gelerek diğer yakınlarına telefonla bilgi verdi.
Yaşanan kaza sonrası araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Sarıyer Bahçeköy'de iki otomobilin çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 23.45'te meydana gelen olayda, Sarıyer yönünde seyir halinde olan 34 GZ 5321 plakalı aracın sürücüsü Kenan M., aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçerek, Bahçeköy yönünde seyir halinde olan 34 AS 1915 plakalı Cüneyt G. idaresindeki araca çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa bir çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Kenan M.'yi sıkıştığı yerden çıkarmıştı. Cüneyt G. ve beraberindeki bir kadın ise hafif şekilde yaralanmıştı. Durumu ağır olan Kenan M. ile diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kenan M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.