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    • Yaşam
    • 28.12.2021 03:58
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    • 28.12.2021 09:19
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    Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza! Acı haber geldi

    Sarıyer Bahçeköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeritte seyir halindeki araca çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Feci kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    DHA
    Sarıyer’de feci kaza! Acı haber geldi

    Sarıyer Bahçeköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır üç kişi yaralandı. Kaza, saat 23:45 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.



    İddiaya göre, Sarıyer yönünde seyir halindeki 34 GZ 5321 plakalı aracın sürücüsü Kenan M. henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.



    Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritte Bahçeköy yönünde seyir halindeki 34 AS 1915 plakalı Cüneyt G. idaresindeki araca çarptı.



        Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otomobilde sıkışan Kenan M. sıkıştığı yerden çıkartıldı.



        Cüneyt G. ve araçtaki bir kadın ise hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaparken Kenan M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



        Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



            KAZAYI DUYAN YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ
            Yakınlarının kaza yaptığını öğrenen bazı kişiler olay yerine gelerek diğer yakınlarına telefonla bilgi verdi.



            Yaşanan kaza sonrası araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

            HAYATINI KAYBETTİ
            Sarıyer Bahçeköy'de iki otomobilin çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

            Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 23.45'te meydana gelen olayda, Sarıyer yönünde seyir halinde olan 34 GZ 5321 plakalı aracın sürücüsü Kenan M., aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçerek, Bahçeköy yönünde seyir halinde olan 34 AS 1915 plakalı Cüneyt G. idaresindeki araca çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa bir çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Kenan M.'yi sıkıştığı yerden çıkarmıştı. Cüneyt G. ve beraberindeki bir kadın ise hafif şekilde yaralanmıştı. Durumu ağır olan Kenan M. ile diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kenan M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

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