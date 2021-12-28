Bingöl'de Hesarek Kyak Merkezi açıldı

"BU TÜR TESİSLER HUZUR VE GÜVEN ORTAMINDA GELİŞİYOR"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, "Bu tesisimiz gerçekten son derece güzel ve kıymetli, ilk yaptığımızda açıkçası ben de bu kadar ilginin göreceğini beklemiyordum.