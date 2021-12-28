Bingöl'de Hesarek Kyak Merkezi açıldı

Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı zirvesinde bulunan, 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli oteli, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon, düzenlenen törenle açıldı.
Törene, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve vatandaşlar katıldı.
Kayakseverlere gece kayağı yapma imkanı da sunan merkezin açılışında jandarma ve sporcular, zirveden kar motorlarıyla ve kayak yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla indi.