Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 20-26 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 20-26 Aralık'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı, 10 milyon 990 bin boş makaron, 2 bin 235 paket kaçak sigara, 1765 litre etil alkol, 380 puro, 373 litre sahte alkollü içki, 249 sahte bandrol, 74 kapüşon, 60 etiket, 31 kilo tütün ve 9 alkol aroması ele geçirildi.