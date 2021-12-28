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    • Yaşam
    • 28.12.2021 15:15
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    • 28.12.2021 15:15
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    Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

    Ankara'da emniyet güçleri tarafından 20-26 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 10 milyon 990 bin boş makaron, 2 bin 235 paket kaçak sigara, 1765 litre etil alkol, 380 puro, 373 litre sahte alkollü içki, 249 sahte bandrol, 74 kapüşon, 60 etiket, 31 kilo tütün ve 9 alkol aroması ele geçirildi.

    Ankara’da kaçakçılık mücadele operasyonu

    Ankara'da, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 20-26 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 20-26 Aralık'ta operasyonlar düzenledi.

    Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı, 10 milyon 990 bin boş makaron, 2 bin 235 paket kaçak sigara, 1765 litre etil alkol, 380 puro, 373 litre sahte alkollü içki, 249 sahte bandrol, 74 kapüşon, 60 etiket, 31 kilo tütün ve 9 alkol aroması ele geçirildi.

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