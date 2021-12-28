Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.12.2021 16:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.12.2021 16:13
    ABONE OL

    Kaybolan çocuğun cesedi yağmur suyu çukurunda bulundu

    Batman'ın Beşiri ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki İbrahim Genç’in cansız bedeni yağmur suyu için açılan çukurda bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kaybolan çocuğun cesedi çukurda bulundu

    Olay, Beşiri ilçesi Beşpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün, 4 yaşındaki İbrahim Genç, evinin çevresinde oyun oynarken ortadan kayboldu.

    Ailenin haber vermesiyle jandarma ekipleri ile arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda minik İbrahim'in köy çıkışında bulunan ve yağmur suyu için açılan çukura düştüğü tespit edildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde minik İbrahim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan talihsiz çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Çocuğunu kaybeden baba Erkan Genç'i ise köyleler sakinleştirdi. Minik İbrahim'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Masada enflasyonla mücadele var
    Haberler Yaşam Kaybolan çocuğun cesedi yağmur suyu çukurunda bulundu
        SON DAKİKA