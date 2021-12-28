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    • Yaşam
    • 28.12.2021 21:57
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    • 28.12.2021 22:01
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    Adana'da kaybolan yaşlı adam ağaç kenarında uyurken bulundu

    Adana'da kayıp ihbarıyla aranan Mehmet Soylu isimli yaşlı adam bir ağacın kenarında uyurken bulundu. Soğuğa maruz kalan yaşlı adam ambulans uçakla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaybolan yaşlı adam ağaç kenarında bulundu

    Adana'nın Feke ilçesinde kayıp ihbarıyla aranan yaşlı adam evine 200 metre uzaklıkta bir ağacın kenarında uyurken bulundu.

    Olay, Feke ilçesine bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Mehmet Soylu'dan (87) çocukları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine çocukları babalarının komşularını arayarak evi kontrol etmesini istedi.

    Mehmet Soylu'nun evde olmadığı belirlenince durum polise bildirdi. Bölgeye gelen polis, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ekiplerinden yardım istedi.

    EVİNİN 200 METRE UZAKLIĞINDA AĞACIN KENARINDA BULUNDU
    Sarp araziye sahip mahallede, ekipler dünden beri arama çalışmalarına devam ederken bugün öğlen saatlerinde kaybolan Mehmet Soylu, evine 200 metre uzaklıktaki ağacın kenarında uyurken bulundu.

    Soğuğa maruz kalan Soylu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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