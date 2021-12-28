Adana'da kaybolan yaşlı adam ağaç kenarında uyurken bulundu

Adana'nın Feke ilçesinde kayıp ihbarıyla aranan yaşlı adam evine 200 metre uzaklıkta bir ağacın kenarında uyurken bulundu.



Olay, Feke ilçesine bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Mehmet Soylu'dan (87) çocukları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine çocukları babalarının komşularını arayarak evi kontrol etmesini istedi.