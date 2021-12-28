Sarıyer'de miras davası kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti





YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yapılan incelemelerin ardından cenazenin çıkarıldığı sırada Ünsal Köse'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Köse'nin bir yakını 'Seni öldüreceğim Mustafa' diye bağırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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