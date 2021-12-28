Sarıyer'de miras davası kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti

Sarıyer'de iş yerinde çalıştığı sırada silahla vurulan Ünsal Köse hayatını kaybetti. Cinayetin miras kavgasından kaynaklandığı iddia edilirken, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Bekir Sıtkı Evcimen Sokak üzerindeki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre kendisine ait iş yerinde Ünsal Köse, aralarında daha önceden miras yüzünden anlaşmazlık yaşanan kayınbiraderi Mustafa B. ile tartıştı. Mustafa B., Ünsal Köse'ye kurşun yağdırarak kaçtı.
EŞİ İÇERİ GİRİNCE KANLAR İÇİNDE YATAN KOCASINI GÖRDÜ
Çevreden silah sesi duyulmadığı için olaydan önce kimse haberdar olmadı. Yaşadığı üst katta kalan Ünsal Köse'nin eşi, iş yerine inince kocasını kanlar içinde yerde yatarken buldu.