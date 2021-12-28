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    • Yaşam
    • 28.12.2021 13:50
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    • 28.12.2021 13:50
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    Büyükçekmece'de akılalmaz olay! 17 yaşındaki Ensar Halife'yi bıçaklayıp Tiktok videosu yayınladılar

    İstanbul Büyükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Site bahçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Ensar Halife göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis bıçaklayan kişileri olaydan sonra çektikleri Tiktok videosundan yola çıkarak yakaladı. 2 şüpheli tutuklandı.

    Bıçaklayıp Tiktok videosu yayınladılar

    Olay 26 Aralık Pazar günü Pınartepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Arkadaşının yaşadığı siteye misafir olarak gelen Ensar Halife, yine siteye misafir olarak gelen Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. ile tartıştı. Site bahçesinde yaşanan "niye baktın" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Çıkan kavgada Ensar H. göğsüne aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ağır yaralanan Ensar Halife, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Halife'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ensar Halife'nin hastanede tedavisi sürerken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    BIÇAKLAYIP TİKTOK VİDEOSU ÇEKTİLER
    Olayın ardından Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. "Sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim" yazarak video çekti ve paylaştı. Polis, videonun karakol dışında çekildiğini belirtti.

        Sosyal medyada yayınlanan görüntüden yola çıkan ekipler, şüphelilerin yerini tespit etti. Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


        Yaşanan olayı anlatan bir site sakini, "Bağırma seslerini duyduk. Gittik çocuk yatıyordu yerde. Gençti. Bir sürü polis geldi. Site sakini değiller dışarıdan gelmişler. Bıçaklayanlar da dışarıdan gelmiş" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Büyükçekmece'de akılalmaz olay! 17 yaşındaki Ensar Halife'yi bıçaklayıp Tiktok videosu yayınladılar
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