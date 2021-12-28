Büyükçekmece'de akılalmaz olay! 17 yaşındaki Ensar Halife'yi bıçaklayıp Tiktok videosu yayınladılar

Olay 26 Aralık Pazar günü Pınartepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Arkadaşının yaşadığı siteye misafir olarak gelen Ensar Halife, yine siteye misafir olarak gelen Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. ile tartıştı. Site bahçesinde yaşanan "niye baktın" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.