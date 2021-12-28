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    • Yaşam
    • 28.12.2021 22:37
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    • 28.12.2021 22:45
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    Aydın'da otomobilin arkada koltuğunda kapıyı bir anda açıp atlayan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Aydın Kuşadasın'da seyir halinde giden otomobilde, arka koltukta oturan 3 yaşındaki çocuk kapıyı açarak atladı. Arabanın altında kalan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İHA
    Aydın’da acı olay! 1 çocuk hayatını kaybetti

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açarak atladı. Arabanın altında kalan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



    Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Seçğin çocuklarını alıp arabaya bindirerek eve doğru ilerledi. Arka koltukta oturan Seçğin'in iki çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Cemre Seçğin, kapıyı açarak bir anda seyir halindeki otomobilden atladı.



    Çocuğunun arabadan düştüğünü görmeyen baba, fark etmeden çocuğunu ezdi. Hareketsiz şekilde yere yatan çocuk ihbar üzerine gelen ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 yaşında olan Cemre Seçğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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