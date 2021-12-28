Aydın'da otomobilin arkada koltuğunda kapıyı bir anda açıp atlayan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti





Çocuğunun arabadan düştüğünü görmeyen baba, fark etmeden çocuğunu ezdi. Hareketsiz şekilde yere yatan çocuk ihbar üzerine gelen ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 yaşında olan Cemre Seçğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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