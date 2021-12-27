Kayseri'de sobadan çıkan yangın 4 yaşındaki Umut'u hayattan kopardı...





2 AİLE ÜYESİ VE 2 KOMŞU DUMADAN ZEHİRLENDİ

Alevlerin sardığı evden çıkamayan 4 yaşındaki Umut E., hayatını kaybetti. 2 aile üyesi ile binada yaşayan 2 komşu ise dumandan zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Umut E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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