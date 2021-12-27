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    • Yaşam
    • 28.12.2021 04:17
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    • 28.12.2021 04:17
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    Kayseri'de sobadan çıkan yangın 4 yaşındaki Umut'u hayattan kopardı...

    Kayseri'de 11 katlı binanın en üst katındaki dairede sobadan dolayı yangın çıktı. 4 yaşındaki Umut'u hayattan koparan acı olayda, 2 aile üyesi ve 2 komşu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı...

    DHA
    Sobadan çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti!

    Kayseri'de, 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti. Yangında 2'si aynı aileden olmak üzere binada yaşayan 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



    Yangın, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'taki 11 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Evde oturma odasında bulunan sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



    2 AİLE ÜYESİ VE 2 KOMŞU DUMADAN ZEHİRLENDİ
    Alevlerin sardığı evden çıkamayan 4 yaşındaki Umut E., hayatını kaybetti. 2 aile üyesi ile binada yaşayan 2 komşu ise dumandan zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Umut E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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