Denizli'deki pitbull saldırısının hesabı kesildi: Sahibine 12 bin lira ceza



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan köpeğin sahibi Hosseın, alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Küçük çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı belirtildi.