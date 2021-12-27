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    • Yaşam
    • 27.12.2021 16:47
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    • 27.12.2021 16:47
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    Denizli'deki pitbull saldırısının hesabı kesildi: Sahibine 12 bin lira ceza

    Son dakika haberi! Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğu bacağından ısırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza kesildi.

    DHA
    Denizli’deki saldırının hesabı kesildi!

    Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İran uyruklu Amın Mohammad Hosseın'in (24) tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeği, yoldan geçen İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye (13) saldırdı.

    Köpek, küçük çocuğu sağ bacağından ısırdı. Yaralanan Jafeti, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.


    Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan köpeğin sahibi Hosseın, alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Küçük çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı belirtildi.
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        Haberler Yaşam Denizli'deki pitbull saldırısının hesabı kesildi: Sahibine 12 bin lira ceza
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