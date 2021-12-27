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    • Yaşam
    • 27.12.2021 13:01
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    • 27.12.2021 13:01
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    Son dakika: Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

    Sinop'ta otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
    Kaza, Samsun-Sinop karayolu Bostancılı mevkisi Sinop giriş istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hâkimiyetini kaybeden 57 AH 644 plakalı araç sürücüsü C.Y., önce seyir halindeki 57 AT 488 plakalı otomobile, sonra da elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan C.Y. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgedeki trafiğin seyri, emniyet ekiplerince kontrollü şekilde devam etti. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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    Haberler Yaşam Son dakika: Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
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