Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.12.2021 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2021 08:21
    ABONE OL

    Metrobüste bozulan sesli anons çilesi! Görme engelli Nail Ölmez defalarca İBB'yi aramasına rağmen çözüm bulamadı

    Her gün yolda kalan İETT'nin yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Görme engelli üniversite öğrencisi Nail Ölmez, metrobüslerde sesli anons sistemi çalışmadığı için yaşadığı çileyi, çektiği videoda anlattı. AK Parti döneminde devreye alınan ve engelli vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan sistemin çalışmadığını belirten Ölmez, "Bir yerden bir yere gitmek zulüm haline geldi. Bu sorunla ilgili 153 Beyaz Masa Hattı'na en az 35-40 şikayet kaydı açtırdım ama çözüm sağlanmadı." dedi.

    Metrobüste engelliye sesli anons engeli

    İstanbul'da metrobüslerde uzun süredir sesli anons sisteminin çalışmaması görme engelliler için çileye dönüştü.

    Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan görme engelli Nail Ölmez, metrobüste yolculuk sırasında çektiği videoyla yaşadığı mağduriyete çözüm istedi.

    Metrobüs araçlarında 'sesli anons' sisteminin uzun zamandır çalışmadığını ve bunun kendisi gibi engelli yolcuları mağdur ettiğini ifade eden Ölmez, çektiği videoda şunları söyledi: "Eskiden bildiğimiz gibi İstanbul'da bütün otobüsler, metrobüsler, metrolar engelli yolcuların erişilebilirliğini arttırmak için, kullanımını kolaylaştırmak için sesli şekilde hangi durağa geldiklerini veya sonraki durağın hangi durak olduğunu belirtirlerdi. Sesli anons sistemi vardı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum? Son zamanlarda kesinlikle sesli anons sistemi çalışmıyor."



    '40 KEZ ARADIM'
    Sabah'ta yer alan habere göre, sorunu İBB'ye defalarca iletmesine rağmen bir çözüme kavuşamadığını kaydeden Nail Ölmez, "Eskiden çok rahat bir şekilde ulaşımımı sağlayabiliyordum.

        Hangi durakta olduğumu bildiğim için ama son zamanlarda erişilebilirlik konusu bir sorun haline geldi ve bir yerden bir yere tek başına gidip gelebilmek zulüm haline gelmeye başladı.



        35-40 ŞİKAYET KAYDI AÇTIRDIM AMA ÇÖZÜM SAĞLANMADI
        Bu sorunla ilgili 153 Beyaz Masa Hattı'na en az 35-40 şikayet kaydı açtırdım ama çözüm sağlanmadı. İETT Genel Müdürlüğü sorunu çözmek için çalıştıklarını söylüyor ama bir çözüm yok" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
        Haberler Yaşam Metrobüste bozulan sesli anons çilesi! Görme engelli Nail Ölmez defalarca İBB'yi aramasına rağmen çözüm bulamadı
            SON DAKİKA