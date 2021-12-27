Metrobüste bozulan sesli anons çilesi! Görme engelli Nail Ölmez defalarca İBB'yi aramasına rağmen çözüm bulamadı

İstanbul'da metrobüslerde uzun süredir sesli anons sisteminin çalışmaması görme engelliler için çileye dönüştü.
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan görme engelli Nail Ölmez, metrobüste yolculuk sırasında çektiği videoyla yaşadığı mağduriyete çözüm istedi.
Metrobüs araçlarında 'sesli anons' sisteminin uzun zamandır çalışmadığını ve bunun kendisi gibi engelli yolcuları mağdur ettiğini ifade eden Ölmez, çektiği videoda şunları söyledi: "Eskiden bildiğimiz gibi İstanbul'da bütün otobüsler, metrobüsler, metrolar engelli yolcuların erişilebilirliğini arttırmak için, kullanımını kolaylaştırmak için sesli şekilde hangi durağa geldiklerini veya sonraki durağın hangi durak olduğunu belirtirlerdi. Sesli anons sistemi vardı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum? Son zamanlarda kesinlikle sesli anons sistemi çalışmıyor."
'40 KEZ ARADIM'
Sabah'ta yer alan habere göre, sorunu İBB'ye defalarca iletmesine rağmen bir çözüme kavuşamadığını kaydeden Nail Ölmez, "Eskiden çok rahat bir şekilde ulaşımımı sağlayabiliyordum.